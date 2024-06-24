مسؤول على علاقة بالمفاوضات: تصريحات نتنياهو تتسبب بضرر كبير

وكالات

نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤول على علاقة بالمفاوضات قوله، إن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتسبب بضرر كبير لاحتمال التوصل إلى صفقة.

كان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن المرحلة الأصعب من الحرب في رفح على وشك الانتهاء وبعدها سننقل جزءا من قواتنا إلى الشمال.

وأضاف رئيس وزراء حكومة الاحتلال للقناة 14 الإسرائيلية، أن إسرائيل لن توقف الحرب في قطاع غزة وتترك حركة المقاومة الإسلامية "حماس" كما هي.

وتابع نتنياهو، أنه من الممكن التوصل لهدنة لإعادة عدد من الأسرى على أن نواصل الحرب بعد انتهائها من أجل القضاء على حماس، قائلا: "ملتزمون بإعادة مواطنينا في الشمال إلى بيوتهم وسنحقق ذلك سواء بطريقة سياسية أو بأي طريقة أخرى".

وأكمل نتنياهو: "عرقلنا تقدم البرنامج النووي الإيراني لكننا لم نوقفه وسنواصل العمل من أجل ذلك ولن نتراجع"، موضحا أن إيران باتت تهددنا من خلال محاولة فرض طوق خانق علينا عبر أذرعها.

وأوضح نتنياهو، أن إسرائيل تهدف لإنشاء إدارة مدنية في غزة بالاشتراك مع الفلسطينيين وأطراف دولية توزع المعونات وتدير القطاع، موضحا أنه وافق على خطة طرحها الجيش بشأن تعيين أشخاص من عائلات غزاوية لإدارة القطاع لكن حماس قتلتهم.

وأشار نتنياهو إلى أن إعادة الاستيطان إلى غزة ليس واقعيا ولا يخدم أهداف الحرب، موضحا أن هناك مخطط آخر لإدارة غزة قد نكشف عنه لاحقا بالشراكة مع دول معينة في المنطقة لكن المهم الآن هو نزع السلاح من القطاع.

وتابع، أن التقارير التي وصلتني قبل 7 أكتوبر لم تتطرق لنية حماس شن هجوم بل أكدت أنها تحت السيطرة وتبين أن هذا غير صحيح، قائلا "لا نغفل احتمالية حدوث هجوم في الضفة الغربية مماثل لما حدث في 7 أكتوبر ونحن مستعدون لذلك".