مسؤول أمريكي: واشنطن ألغت إجراءات طارئة كانت تستخدمها لتسريع تسليم الأسلحة لإسرائيل

وكالات

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس جو بايدن ألغت في الأشهر الأخيرة إجراءات طارئة سرّعت تسليم أسلحة لإسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إنه في الأشهر الأخيرة تراجعت شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل بنسبة 50%.

وأضاف المسؤولين، أن سبب تراجع إرسال أسلحة لإسرائيل أن الشحنات الأولى أرسلت دون موافقة الكونجرس.

كان موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤول في البيت الأبيض قوله، إنهم يرفضون اتهامات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجديدة بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية.

وأضاف المسؤول: "لن نرد على بيانات نتنياهو ونتطلع لمشاورات بناءة مع وزير الدفاع يوآف جالانت في واشنطن".

من جانبه، أكد نتنياهو أن الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن التأخير في تسليم الأسلحة المتعلق بحرب غزة سيتم حله قريبا، وسط توترات متصاعدة بين الحليفين.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته اليوم الأحد "أقدر كثيرا دعم الرئيس جو بايدن والإدارة الأمريكية لإسرائيل -معنويا وماديا- بوسائل الدفاع ووسائل الهجوم، لكن منذ نحو 4 أشهر كان هناك انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، وعلى مدى أسابيع عديدة ناشدنا أصدقاءنا الأمريكيين تسريع الشحنات، وقد فعلنا ذلك مرارا".

وأشار إلى أن إسرائيل حصلت على بعض الأسلحة، لكن كمية أخرى كبيرة لم تصل، وأكد أن كبار المسؤولين الإسرائيليين مارسوا ضغوطا على نظرائهم الأمريكيين "على أعلى مستويات، وعلى جميع المستويات" من أجل تسريع تسليم الأسلحة.