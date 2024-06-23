تفعيل "مكافحة الإرهاب" وتحذيرات من التجول.. ماذا يحدث في داغستان؟

وكالات

قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية نقلا اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، إن الهجومين في داغستان استهدفا كنيستين أرثوذكسيتين وكنيسا يهوديا ومركزا لشرطة المرور في ديربنت ومخاتشكالا.

القتال متواصل لغاية الان في محج قلعة والسلطات الروسية تقول ان المهاجمين يستخدمون اسلحة غربية الصنع pic.twitter.com/bts0k73YNQ — Arab-Military (@ashrafnsier) June 23, 2024



وأشارت اللجنة في بيانها، إلى مقتل كاهن من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وضباط شرطة.

ولفتت الوكالة الروسية إلى أن أعمال البحث عن المتورطين في الحادث لا تزال جارية، موضحة أن السلطات اتخذت كافة الإجراءات للقبض عليهم.

وأعلنت أن السلطات المحلية في داغستان فرضت وضع مكافحة الإرهاب في أعقاب الهجومين.

القتال متواصل لغاية الان في محج قلعة والسلطات الروسية تقول ان المهاجمين يستخدمون اسلحة غربية الصنع pic.twitter.com/bts0k73YNQ — Arab-Military (@ashrafnsier) June 23, 2024



وفي وقت سابق من اليوم، أطلق مجهولون النار على معبد يهودي وكنيسة في ديربنت، ما أدى إلى اندلاع حريق في المباني، بالتزامن مع تعرض مركز لشرطة المرور في مدينة محج قلعة لإطلاق نار.

بدوره، طالب عمدة محج قلعة بداغستان السكان بعدم التجول في مناطق المواجهات.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية في داغستان ارتفاع حصيلة القتلى إلى 6 ضباطوإصابة 12 آخرين، قبل أن تكشف عن خطة لاعتراض المتورطين.

مقاطع من المواجهات في داغستان ... pic.twitter.com/ZjgoSnBmm0 — Arab-Military (@ashrafnsier) June 23, 2024



وفي وقت لاحق أكدت وزارة الداخلية في داغستان مقتل 2 من منفذي الهجوم، دون تحديد تورطهم في أي من الحادثين.

ووفقا لنائب رئيس لجنة المراقبة العامة في داغستان شامل خادولايف، قُتل كاهن وحراس أمن الكنيسة في ديربنت بمدينة محج قلعة.

حرق كنيس يهودي في ديربنت، داغستان، روسيا.



كما وردت أنباء عن اشتباكات في شوارع محج قلعة بين الشرطة ومجهولين يرتدون ملابس سوداء. pic.twitter.com/k920p4OKua — Arab-Military (@ashrafnsier) June 23, 2024



وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية جايانا جارييفا عبر قناتها على "تيليجرام"، إن كاهن يبلغ 60 عاما قُتل في حادث الكنيسة، مشيرة إلى أنه لم يتم التأكد من معلومات تفيد بمقتل كاهن آخر، وفق وكالة "ريا نوفوستي".

وفي أعقاب الحادثين، فتحت إدارة لجنة التحقيق في داغستان، قضايا جنائية باعتبارها "هجوم إرهابي".