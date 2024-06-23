داغستان.. مقتل 5 شرطيين في إطلاق نار على كُنيس يهودي وكنيسة (فيديو)

وكالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية جايانا جارييفا، اليوم الأحد، إن مسلحين أطلقوا النار على كنيس في ديربنت بإقليم شمال القوقاز، معلنة مقتل 5 من رجال الشرطة في الحادث.

وأفادت وسائل إعلام روسية، باندلاع حريق بكنيس في ديربنت بإقليم شمال القوقاز عقب إطلاق نار.

عاجل: حريق في معبد يهودي في ديربنت في منطقة داغستان الروسية. وقال رئيس البلدية لوكالة تاس إن الكنيسة الأرثوذكسية تعرضت للهجوم أيضًا. وسمع دوي إطلاق نار في المنطقة المجاورة. تم الإبلاغ عن وقوع إصابات. pic.twitter.com/WKWmwolJm4 — Arab-Military (@ashrafnsier) June 23, 2024



وكشفت جارييفا، أن المسلحين أطلقوا النار على الكنيس اليهودي والكنيسة من أسلحة آلية، موضحة أن المشتبه بهم تمكنوا من الفرار في سيارة بيضاء، وفقا لما نشرته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.