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داغستان.. مقتل 5 شرطيين في إطلاق نار على كُنيس يهودي وكنيسة (فيديو)

09:24 م الأحد 23 يونيو 2024

الداخلية الروسية

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وكالات
قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية جايانا جارييفا، اليوم الأحد، إن مسلحين أطلقوا النار على كنيس في ديربنت بإقليم شمال القوقاز، معلنة مقتل 5 من رجال الشرطة في الحادث.
وأفادت وسائل إعلام روسية، باندلاع حريق بكنيس في ديربنت بإقليم شمال القوقاز عقب إطلاق نار.


وكشفت جارييفا، أن المسلحين أطلقوا النار على الكنيس اليهودي والكنيسة من أسلحة آلية، موضحة أن المشتبه بهم تمكنوا من الفرار في سيارة بيضاء، وفقا لما نشرته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

الداخلية الروسية داغستان اطلاق نار
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