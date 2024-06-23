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لليوم الرابع على التوالي.. سفن عسكرية صينية تدخل المياه اليابانية

09:06 م الأحد 23 يونيو 2024

سفن عسكرية صينية تدخل المياه اليابانية

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طوكيو (د ب أ)

دخلت سفينتان تابعتان لحرس السواحل الصينية اليوم الأحد، المياه الإقليمية اليابانية قبالة جزر سينكاكو في مدينة إيشيجاكي بمقاطعة أوكيناوا.

وعندما حاولت السفينتان الاقتراب من قارب صيد ياباني، تحركت سفن الدورية التابعة لحرس السواحل اليابانية لتأمين سلامة قارب الصيد، وطالبتهما بمغادرة المياه اليابانية.

وقد تم رصد سفن صينية في المياه القريبة من جزر سينكاكو لليوم الرابع على التوالي، حسبما نقلت وكالة "جيجي برس" عن حرس السواحل اليابانية.

يذكر أن الجزر التي تديرها اليابان في بحر الصين الشرقي تطالب الصين أيضا بالسيادة عليها وتطلق عليها اسم "دياويو".

حرس السواحل الصينية المياه الإقليمية اليابانية جزر سينكاكو قارب صيد ياباني بحر الصين
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