بريطانيا.. انقطاع الكهرباء يلغي ربع الرحلات الجوية من مطار مانشستر



لندن - (د ب أ)

قالت شركة معنية بتحليل حركة الطيران إن ربع الرحلات الجوية من مطار مانشستر ألغيت بعد "انقطاع واسع النطاق في التيار الكهربائي" مما تسبب أيضا في طوابير ضخمة وتعطيل التعامل مع الأمتعة.

وبسبب الانقطاع، الذي ضرب الأنظمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تم إلغاء 66 رحلة مغادرة (25% من جميع المغادرة) و 50 رحلة قادمة (18%) ، وفقا لشركة تحليلات حركة الطيران "سيريوم".

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال المطار إنه لا توجد رحلات تغادر من المبنيين الأول والثاني، ونصح الركاب بعدم الذهاب إلى هناك، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت شركة إيزي جيت، التي تسير رحلات من المبنى الأول، إن هناك "طوابير طويلة جدا" لإجراءات الأمن وتعطيل عملية التعامل مع الأمتعة، مما يعني أنه لا يمكن للمسافرين ركوب الرحلات إلا بأمتعة يأخذونها معهم إلى المقصورة.

وذكرت شركة الطيران، التي شهدت أكبر عدد من الإلغاءات: "على الرغم من أن الأمر خارج عن سيطرتنا، إلا أننا نود أن نعتذر عن أي إزعاج ناتج عن ذلك".

وأضافت: "نحن نبذل كل ما في وسعنا ونعمل عن كثب مع فريق المطار لتقليل الاضطراب".

وفي الوقت نفسه، يجري تحويل عدد من الرحلات الجوية القادمة إلى مطارات أخرى.