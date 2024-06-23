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إعلام روسي: مقتل 2 من منفذي الهجوم على مركز الشرطة في داغستان

08:52 م الأحد 23 يونيو 2024

مقتل 2 من منفذي الهجوم على مركز الشرطة في داغستان

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وكالات

أعلنت وكالة "رابتلي" الروسية، اليوم الأحد، مقتل مسلحين اثنين ممن نفذوا الهجوم على مركز الشرطة في مدينة محج قلعة عاصمة داغستان.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية جايانا جارييفا قالت في بيان، اليوم الأحد، إن مجهولين هاجموا مركزا لشرطة المرور في محج قلعة، عاصمة دولة داغستان الخاضعة لروسيا، معلنة مقتل ضابط شرطة وإصابة 6 آخرين.

وأكدت جارييفا، أنه لم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن ضحايا في صفوف المدنيين.

وكشفت، أن السلطات تمكنت من التعرف على هوية المشتبه بتورطهم في حادث إطلاق النار على مركز الشرطة.

مقتل مسلحين داغستان الهجوم على مركز الشرطة روسيا
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