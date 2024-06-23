داغستان.. مقتل ضابط وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار على مركز للشرطة

وكالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية جايانا جارييفا في بيان، اليوم الأحد، إن مجهولين هاجموا مركزا لشرطة المرور في محج قلعة، عاصمة دولة داغستان الخاضعة لروسيا، معلنة مقتل ضابط شرطة وإصابة 6 آخرين.

وأكدت جارييفا، أنه لم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن ضحايا في صفوف المدنيين.

وكشفت، أن السلطات تمكنت من التعرف على هوية المشتبه بتورطهم في حادث إطلاق النار على مركز الشرطة.

عاجل: حريق في معبد يهودي في ديربنت في منطقة داغستان الروسية. وقال رئيس البلدية لوكالة تاس إن الكنيسة الأرثوذكسية تعرضت للهجوم أيضًا. وسمع دوي إطلاق نار في المنطقة المجاورة. تم الإبلاغ عن وقوع إصابات. pic.twitter.com/WKWmwolJm4 — Arab-Military (@ashrafnsier) June 23, 2024

وفي سياق منفصل، قالت جارييفا، اليوم الأحد، إن مسلحين أطلقوا النار على كنيس في ديربنت بإقليم شمال القوقاز بدولة داغستان، معلنة مقتل 5 من رجال الشرطة في الحادث.

وأفادت وسائل إعلام روسية، باندلاع حريق بكنيس في ديربنت بإقليم شمال القوقاز عقب إطلاق نار.

وكشفت جارييفا، أن المسلحين أطلقوا النار على الكنيس اليهودي والكنيسة من أسلحة آلية، موضحة أن المشتبه بهم تمكنوا من الفرار في سيارة بيضاء، وفقا لما نشرته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.