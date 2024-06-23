إعلان

BBC

داغستان.. مقتل ضابط وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار على مركز للشرطة

08:14 م الأحد 23 يونيو 2024

داغستان.. مقتل ضابط وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار عل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية جايانا جارييفا في بيان، اليوم الأحد، إن مجهولين هاجموا مركزا لشرطة المرور في محج قلعة، عاصمة دولة داغستان الخاضعة لروسيا، معلنة مقتل ضابط شرطة وإصابة 6 آخرين.

وأكدت جارييفا، أنه لم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن ضحايا في صفوف المدنيين.

وكشفت، أن السلطات تمكنت من التعرف على هوية المشتبه بتورطهم في حادث إطلاق النار على مركز الشرطة.

وفي سياق منفصل، قالت جارييفا، اليوم الأحد، إن مسلحين أطلقوا النار على كنيس في ديربنت بإقليم شمال القوقاز بدولة داغستان، معلنة مقتل 5 من رجال الشرطة في الحادث.

وأفادت وسائل إعلام روسية، باندلاع حريق بكنيس في ديربنت بإقليم شمال القوقاز عقب إطلاق نار.

وكشفت جارييفا، أن المسلحين أطلقوا النار على الكنيس اليهودي والكنيسة من أسلحة آلية، موضحة أن المشتبه بهم تمكنوا من الفرار في سيارة بيضاء، وفقا لما نشرته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

جايانا جارييفا وزارة الداخلية الروسية داغستان روسيا حادث إطلاق النار على مركز الشرطة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عمال إغاثة: أهم مستشفى في دارفور بالسودان يتعرض لإطلاق نار

إعلان

إعلان

* صعود مفاجئ.. لماذا قفز سعر الدولار 70 قرشا اليوم؟
* تغيير مفاجئ.. زيادة مدة انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال بسبب الحر
* تطول أصنافًا "أكثر مبيعًا".. زيادات جديدة في أسعار الأدوية
* الخميس أم الأحد.. ما موعد إجازة 30 يونيو 2024؟