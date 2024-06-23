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فصائل عراقية تقصف مواقع وسفن بميناء حيفا الإسرائيلي والبحر المتوسط

07:44 م الأحد 23 يونيو 2024

المقاومة الإسلامية العراقية

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بغداد - (د ب أ)

أعلنت فصائل مسلحة "المقاومة الإسلامية" في العراق اليوم الأحد، أنها شنت عدة هجمات طالت أهدافا ومواقع إسرائيلية في البحر الميت وإيلات وسفن في ميناء حيفا والبحر المتوسط بالطيران المسيّر في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكتوبر 2023.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أن "المقاومة نفذت عصر اليوم هجوما على هدف حيوي في سواحل البحر الميت بواسطة الطيران المسيّر.

وآخر على هدف حيوي في أم الرشراش (إيلات) بالطيران المسير".

كما نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق، عمليتينِ عسكريتينِ مشتركتينِ مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، "الأولى استهدفتْ أربعَ سُفُنٍ في ميناءِ حيفا والعمليةُ الثانية استهدفتْ سفينةَ في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ وهي في طريقِها إلى ميناءِ حيفا بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة".

وأكدت المقاومة الإسلامية "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

المقاومة الإسلامية في العراق البحر الميت إيلات ميناء حيفا العدوان الإسرائيلي غزة إسرائيل
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