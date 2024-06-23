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BBC

بشأن تخزين أسلحة بمطار بيروت.. الاتحاد الدولي للنقل الجوي ينفي إدلائه بتصريحات لـ"التليجراف"

07:32 م الأحد 23 يونيو 2024

مطار بيروت

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وكالات
قال اتحاد النقل الجوي الدولي في بيان، اليوم الأحد، إنه لم يعلّق على الوضع بمطار بيروت، مؤكدا أن كلام صحيفة "التليجراف" البريطانية عن مصدر بالاتحاد غير صحيح.
وأوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أنه لا يتدخل بالوضع السياسي أو الأمني في لبنان ولا يعلّق عليه، مشيرا إلى أنه تواصل مع صحيفة التليجراف لتصحيح الخطأ واستجابت الصحيفة وجرى تحديث التقرير.
وأكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن التليجراف حذفت اسم الاتحاد الدولي للنقل الجوي من تقريرها.
وكانت صحيفة "التليجراف" البريطانية قالت، اليوم الأحد، عن الاتحاد الدولي للنقل، قوله إنه يريد إغلاق مطار بيروت وإزالة جميع الأسلحة والمتفجرات.
وجاء ذلك، عقب نشر الصحيفة البريطانية، تقارير تفيد بتخزين حزب الله اللبناني صناديق متفجرات وصواريخ داخل مطار بيروت.
وزعمت الصحيفة البريطانية، أن الاتحاد الدولي للنقل قال إنه يعلم بتخزين حزب الله الأسلحة بمطار بيروت منذ سنوات، مضيفًا أن حزب الله يخزن صواريخ ومتفجرات داخل صناديق ضخمة.
وأفادت الصحيفة البريطانية، أن صناديق الصواريخ كانت تصل من إيران على متن رحلات جوية.

مطار بيروت اتحاد النقل الجوي تخزين أسلحة تيليجراف
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