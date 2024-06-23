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الإمارات تقدم 25 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم الجهود الإنسانية بالسودان

07:19 م الأحد 23 يونيو 2024

مساعدات غذائية طارئة للشعب السوداني

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أبوظبي/ نيويورك - (د ب أ)

وقعت دولة الإمارات اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم مساعدات غذائية طارئة للشعب السوداني المتضرر من الأزمة في السودان وجنوب السودان، ويشمل ذلك اللاجئين والمجتمعات المضيفة والنازحين داخليا والعائدين المتأثرين بالحرب.

وقع الاتفاقية، من جانب الإمارات سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن برنامج الأغذية العالمي ماثيو نيمز المدير التنفيذي بمكتب واشنطن.

ويواجه 17.7 مليون شخص في السودان و 7.1 مليون شخص في جنوب السودان انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة الحرب في السودان.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد :"للمساعدة في التخفيف من هذه الأزمة، خصصت الإمارات مساعدات بقيمة قدرها 25 مليون دولار أمريكي بواقع 20 مليون دولار أمريكي للسودان، و5 ملايين دولار أمريكي لجنوب السودان".

وقالت سيندي ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "يرحب برنامج الأغذية العالمي بجميع التعهدات تجاه عملياتنا الغذائية المنقذة للحياة في السودان، وسنكون قادرين على مساعدة الأشخاص الضعفاء المعرضين لخطر المجاعة".

وتعد هذه المساهمة جزءا من التزام دولة الإمارات البالغ قيمته 70 مليون درهم والذي أعلنت عنه في أبريل خلال مشاركتها في "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة" المخصص لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة في السودان.

وقالت لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية بالإمارات: "مع انتشار الجوع على نطاق واسع في السودان والدول المجاورة، فإن شراكتنا مع برنامج الأغذية العالمي ستساعد الفئات الضعيفة التي تواجه التداعيات المدمرة لهذه الحرب، لا يمكننا أن نسمح بحدوث مجاعة أخرى في السودان، الآثار طويلة المدى للمجاعة، وخاصة بين الأطفال، لا حصر لها، وهذه دعوة للعمل لوقف المجاعة في كافة مساراتها".

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