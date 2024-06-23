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BBC

ألمانيا.. خلاف بشأن إعادة الأوكرانيين العاطلين عن العمل لوطنهم

07:14 م الأحد 23 يونيو 2024

زاسكيا إسكين

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برلين - (د ب أ)

رفضت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إسكين، وهو الحزب ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس، اقتراحا من حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي ومقره بافاريا بضرورة إعادة لاجئي الحرب الأوكرانيين العاطلين عن العمل إلى وطنهم.

وعارضت إسكين، في تصريحات لصحيفة أوجسبرجر ألجماينه من المقرر نشرها في طبعة الصحيفة غدا الإثنين، واطلعت عليها مسبقا وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)، اقتراحا قدمه ألكسندر دوبرينت، الذي يرأس مجموعة الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظة في البرلمان الاتحادي في برلين.

وسلطت إسكين الضوء على نقص مرافق رعاية الأطفال، في معرض إشارتها إلى أن العديد من اللاجئين هم من النساء اللواتي لديهن أطفال، وأضافت قائلة: "إنني على يقين من أن الاتحاد المسيحي الاجتماعي يمكنه تقديم المزيد من المساعدة في بافاريا".

وقالت إسكين: "ليست مهمة الحكومة تنفيذ المقترحات على حساب اللاجئين الأوكرانيين، ولكن ضمان وجود بنية تحتية اجتماعية فعالة لجميع الأشخاص الذين يريدون العيش بأمان في بلادنا."

وقال دوبرينت في حديث نشرته صحيفة بيلد واسعة الانتشار في عددها الصادر اليوم الأحد: " بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب، فيجب أن يكون الوضع هو: أحصل على وظيفة في ألمانيا أو عد إلى المناطق الآمنة في غربي أوكرانيا".

وقال مارتن روزمان، المتحدث باسم سوق العمل في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لصحيفة بيلد، إن "العقبات التي تعيق اللاجئين الأوكرانيين عن الانضمام إلى القوى العاملة تتمثل في نقص رعاية الأطفال، ونقص المهارات اللغوية والحصول على اعتماد للمؤهلات المهنية.

زاسكيا إسكين الحزب الاشتراكي الديمقراطي المستشار الألماني أولاف شولتس إعادة لاجئي الحرب الأوكرانيين برلين
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