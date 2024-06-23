إعلام عبري: جيش الاحتلال أنهى معظم العمليات البرية برفح

وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر قولها، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى معظم العمليات البرية في رفح والتي حددتها القيادة السياسية.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن القيادة السياسية حددت هدف ضرب 60% من قوة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برفح وإتمام المهمة في الأشهر التالية.

كان بيني جانتس، علق اليوم الأحد، على قرار تعيين مسؤولين جدد من أجل تطوير مستوطنات شمال وجنوب إسرائيل، قائلًا إن القرار جاء "متأخرًا للغاية".

وأضاف جانتس، أنه رغم تأخر قرار إجراء تعديلات في التعيينات السياسية، لكنه ما زال "أفضل من لا شيء".

وأكد جانتس، على أن بناء وتعزيز أمن البلدات الحدودية في شمال وجنوبي إسرائيل يمثل تحديا وطنيًا أمام الحكومة من أجل ضمان سلامة الإسرائيليين.

وتقدم جانتس، باستقالته سابقًا من حكومة الطوارئ التي أنشأها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية الحرب على غزة، عقب الاعتراض على طريقة تعاطي نتنياهو وحكومته مع الحرب الدائرة في غزة.