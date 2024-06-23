الأونروا: حرمان 39 ألف طالب بغزة من الامتحانات مروع ومحزن

وكالات

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الأحد إن حرمان 39 ألف طالب ثانوية عامة في قطاع غزة من الامتحانات، وأكثر من نصف مليون طفل من التعليم على مدار 8 أشهر، أمر مروع ومحزن.

وقال مدير التخطيط بالأونروا سام روز، في مقابلة مع قناة الجزيرة الإنجليزية، إن حرمان 39 ألف طالب ثانوية عامة في قطاع غزة من الامتحانات "يضيف طبقة أخرى إلى حزننا".

وذكر أن أكثر من نصف مليون طفل بالقطاع محرومون من التعليم على مدار 8 أشهر، مشيرا إلى أنه من المروع أن هؤلاء الأطفال -علاوة على كل شيء آخر- محرومون من فرصة التعلم.