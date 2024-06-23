إعلان

BBC

الأونروا: حرمان 39 ألف طالب بغزة من الامتحانات مروع ومحزن

06:57 م الأحد 23 يونيو 2024

الأونروا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الأحد إن حرمان 39 ألف طالب ثانوية عامة في قطاع غزة من الامتحانات، وأكثر من نصف مليون طفل من التعليم على مدار 8 أشهر، أمر مروع ومحزن.

وقال مدير التخطيط بالأونروا سام روز، في مقابلة مع قناة الجزيرة الإنجليزية، إن حرمان 39 ألف طالب ثانوية عامة في قطاع غزة من الامتحانات "يضيف طبقة أخرى إلى حزننا".

وذكر أن أكثر من نصف مليون طفل بالقطاع محرومون من التعليم على مدار 8 أشهر، مشيرا إلى أنه من المروع أن هؤلاء الأطفال -علاوة على كل شيء آخر- محرومون من فرصة التعلم.

أطفال غزة الامتحانات الأونروا غوث اللاجئين طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* صعود مفاجئ.. لماذا قفز سعر الدولار 70 قرشا اليوم؟
* تغيير مفاجئ.. زيادة مدة انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال بسبب الحر
* تطول أصنافًا "أكثر مبيعًا".. زيادات جديدة في أسعار الأدوية
* الخميس أم الأحد.. ما موعد إجازة 30 يونيو 2024؟