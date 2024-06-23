بعد تقارير عن وجود متفجرات بداخله.. الاتحاد الدولي للنقل: نريد إغلاق مطار بيروت

(وكالات)

نقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية، اليوم الأحد، عن الاتحاد الدولي للنقل، قوله إنه يريد إغلاق مطار بيروت وإزالة جميع الأسلحة والمتفجرات.

وجاء ذلك، عقب نشر الصحيفة البريطانية، تقارير تفيد بتخزين حزب الله اللبناني صناديق متفجرات وصواريخ داخل مطار بيروت.

وقال الاتحاد الدولي للنقل، إنه يعلم بتخزين حزب الله الأسلحة بمطار بيروت منذ سنوات، مضيفًا أن حزب الله يخزن صواريخ ومتفجرات داخل صناديق ضخمة.

وأفادت الصحيفة البريطانية، أن صناديق الصواريخ كانت تصل من إيران على متن رحلات جوية.