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مقاطعة صينية تطلق تحذيرًا من وقوع فيضانات

04:44 م الأحد 23 يونيو 2024

فيضانات

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بكين - (د ب أ)

تواجه مقاطعة هيلونججيانج الواقعة في شمال شرق الصين، خطر حدوث فيضانات بسبب الهطول الغزير للأمطار، بحسب ما نقله تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) اليوم الأحد عن السلطات المحلية.

وأفادت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الاحد، بأنه من المتوقع أن تغمر المياه محطة هوتو الواقعة على نهر ووسولي، وأن تفيض من قسم راوهي إلى هايكينج من النهر، حيث من المتوقع أن يسجل ارتفاع منسوب المياه أعلى مستوى له خلال ما يتراوح بين 5 و10 أعوام.

وقد تشهد محطة ميشانكياو الواقعة على نهر مولينج تجاوز المياه لخط الانذار، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال ما يتراوح بين 5 و7 أعوام، بحسب ما ذكره تلفزيون الصين المركزي.

جدير بالذكر أن الصين رفعت اليوم الأحد مستوى الاستجابة الطارئة للعواصف المطيرة، من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني.

بكين فيضانات هيلونججيانج أمطار
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