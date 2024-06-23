يديعوت أحرونوت: نتنياهو صرخ على وزير الجليل والنقب خلال اجتماع الحكومة

(وكالات)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد أعصابه خلال اجتماع الحكومة وصرخ على وزير الجليل والنقب بسبب معارضته تعيينات سياسية جديدة داخل المنطقة.

وكان نتنياهو، قد ناقش مسألة تأخر وصول الأسلحة الأمريكية إسرائيل، قائلًا إنه لم يتحدث علنًا عن وجود أزمة في مسألة وصول الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل منذ مدة.

وأفاد نتنياهو، أن مسألة تأخر وصول الأسلحة الأمريكية سيتم حلها في وقت قريب، قائلًا إنه تواصل مع الإدارة الأمريكية بمختلف مستوياتها من أجل حل تلك المشكلةظز