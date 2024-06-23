إعلان

BBC

يديعوت أحرونوت: نتنياهو صرخ على وزير الجليل والنقب خلال اجتماع الحكومة

04:39 م الأحد 23 يونيو 2024

بنيامين نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد أعصابه خلال اجتماع الحكومة وصرخ على وزير الجليل والنقب بسبب معارضته تعيينات سياسية جديدة داخل المنطقة.

وكان نتنياهو، قد ناقش مسألة تأخر وصول الأسلحة الأمريكية إسرائيل، قائلًا إنه لم يتحدث علنًا عن وجود أزمة في مسألة وصول الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل منذ مدة.

وأفاد نتنياهو، أن مسألة تأخر وصول الأسلحة الأمريكية سيتم حلها في وقت قريب، قائلًا إنه تواصل مع الإدارة الأمريكية بمختلف مستوياتها من أجل حل تلك المشكلةظز

نتنياهو وزير الجليل والنقب اجتماع الحكومة الاسرائيلية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مقاطعة صينية تطلق تحذيرًا من وقوع فيضانات

إعلان

إعلان

* صعود مفاجئ.. لماذا قفز سعر الدولار 70 قرشا اليوم؟
* تغيير مفاجئ.. زيادة مدة انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال بسبب الحر
* تطول أصنافًا "أكثر مبيعًا".. زيادات جديدة في أسعار الأدوية
* الخميس أم الأحد.. ما موعد إجازة 30 يونيو 2024؟