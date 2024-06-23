تليجراف: إيران أرسلت صناديق صواريخ ومتفجرات داخل مطار بيروت لحزب الله

(وكالات)

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الأحد، إن حزب الله اللبناني يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت بلبنان.

وأضافت صحيفة "تليجراف" أن حزب الله يخزن الصواريخ والمتفجرات، داخل صواريخ كبيرة غامضة وصلت في رحلات مباشرة من إيران إلى مطار بيروت.

وأفادت الصحيفة البريطانية، أن التقارير الواردة عن وجود صناديق الصواريخ والمتفجرات تزيد المخاوف من احتمال جعل مكان تواجدها داخل مطار بيروت هدفًا عسكريًا مشروعًا.

وأوضحت "تلجراف" أن الصواريخ التي يخزنها حزب الله في مطار بيروت تشمل عدة أنواع مثل "فلق" و"فاتح".