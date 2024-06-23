فيديو| رئيس صربيا يتوقع موعد اندلاع الحرب العالمية الثالثة.. قريبة جدا

وكالات

توقع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اندلاع حرب عالمية ثالثة خلال فترة قصيرة، مرجحًا اشتعال الحرب عالميًا خلال 3 إلى 4 أشهر.

وأكد الرئيس الصربي، خلال لقاء له بمجلة "Weltwoche" السويسرية، أنه يسعى للحفاظ على مخزون بلاده من السلعة الأساسية، مؤكداً أن الغرب يعتقد أنه يمكنه هزيمة فلاديمير بوتين بسهولة وذلك بإنهاكه في أوكرانيا.