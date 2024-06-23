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القوات الأوكرانية تعلن تدمير قاعدة للطائرات المسيرة في جنوب روسيا

02:26 م الأحد 23 يونيو 2024

قوات اوكرانية

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كييف - (د ب أ)

دمرت القوات الأوكرانية منشآت للطائرات المسيرة في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، حسبما أعلنت البحرية الأوكرانية، عبر قناتها على تطبيق تليجرام، اليوم الأحد.

وأضافت البحرية الأوكرانية أن صور الأقمار الاصطناعية أكدت تدمير مستودعات تخزين ومنشآت تدريب ونقاط تحكم للطائرات المسيرة في المنطقة الواقعة شرق شبه جزيرة القرم. ونشرت البحرية صورا لتقديم الأدلة.

وقال التقرير إنه تم تنفيذ المهمة بواسطة هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية تم شنه، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الأوكراني، مساء الخميس الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي لهجوم كبير بطائرات مسيرة في جنوب روسيا في ذلك الوقت.

لكن حاكم كراسنودار فينيامين كوندراتييف أبلغ عن وقوع عدة هجمات، مضيفا أن مرجلا ومصفاة نفط أصيبتا بشظايا جراء سقوط طائرات مسيرة.

وبحسب المعلومات الواردة من كييف فقد لقي مدربو طائرات مسيرة ومتدربوهم حتفهم في الهجمات.

القوات الأوكرانية روسيا تدمير قاعدة للطائرات المسيرة منطقة كراسنودار
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