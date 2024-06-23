"كن أول من يضرب".. وسائل إعلام روسية تعيد تداول فيديو لبوتين

وكالات

تداولت وسائل إعلام روسية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضع علم روسيا مقطع فيديو قديم للرئيس الروسي، يتحدث عن أنه في حالة كان القتال أمرا لا مفر منه فكن أول من يضرب.

وأعادت الحسابات ووسائل الإعلام الروسية تداول الفيديو الذي كان قد تم تداوله لأول مرة قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء تلفزيوني: "قبل 50 عاما علمتني شوارع لينينجراد قاعدة واحدة إذا كان القتال أمرا لا مفر منه فكن أول من يضرب".