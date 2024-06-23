"كن أول من يضرب".. وسائل إعلام روسية تعيد تداول فيديو لبوتين
وكالات
تداولت وسائل إعلام روسية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضع علم روسيا مقطع فيديو قديم للرئيس الروسي، يتحدث عن أنه في حالة كان القتال أمرا لا مفر منه فكن أول من يضرب.
"كن أول من يضرب".. قاعدة تعلمها بوتين قبل 50 عاما#بوتين #لينينغراد #روسيا #ريلز #فيديو pic.twitter.com/Q5NasLkQfS— RT Arabic (@RTarabic) June 22, 2024
وأعادت الحسابات ووسائل الإعلام الروسية تداول الفيديو الذي كان قد تم تداوله لأول مرة قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء تلفزيوني: "قبل 50 عاما علمتني شوارع لينينجراد قاعدة واحدة إذا كان القتال أمرا لا مفر منه فكن أول من يضرب".
🚨 بوتين:— الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) June 23, 2024
"قبل 50 عاماً علمتني شوارع لينينغراد قاعدة واحدة:
إذا كان القتال أمر لا مفر منه كن أول من يضرب". pic.twitter.com/ppdFx5xpJU
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