نتنياهو: مشكلة الأسلحة الأمريكية سيتم حلها في وقت قريب

(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن مشكلة وصول الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل سيتم حلها في وقت قريب.

وأوضح نتنياهو، أنه طلب من الإدارة الأمريكية بجميع مستوياتها وبشكل مستمر تسريع عملية إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل من أجل إمداد الجيش.

وأفاد نتنياهو، أن قراره جاء بعد أشهر من عدم حدوث أي تغيير في مسألة الأسلحة، مضيفًا أنه اضطر للإفصاح عن وجود مشكلة في مسألة وصول المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل بشكل علني بعد عدم حل المشكلة.

وقال نتنياهو، إن مهمته كرئيس للوزراء تحتم عليه فعل كل شيء لضمان حصول الجيش الإسرائيلي على أفضل الوسائل القتالية.

وأكد نتنياهو على معارضته، لقيام دولة فلسطينية، وبشكل أخص في قطاع غزة، مشددًا على رفضه لتواجد حركة حماس في حكم قطاع غزة.