أطباء بلا حدود: لا يمكن إيصال المساعدات إلى السودانيين في مدينة الفاشر

(وكالات)

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأحد، إن المساعدات الإنسانية لا يمكن إيصالها إلى المدنيين العالقين في مدينة الفاشر شمال ولاية دارفور السودانية.

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود، من مصير المدنيين العالقين داخل مدينة الفاشر، قائلة إن المستشفيات المتواجدة بالمدينة تحت وطأة القصف في الوقت الحالي.

ونددت أطباء بلا حدود، باستمرار القتال داخل مدينة الفاشر السودانية رغم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار.

وكان مجلس الأمن، قد اعتمد قرارًا في يونيو الجاري، يطالب قوات الدعم السريع بإنهاء حصارها عن مدينة الفاشر وخفض التصعيد وانسحاب جميع القوى المتحاربة.