الرئيس الفلبيني: لن نلجأ للقوة أو الترهيب في ظل الاشتباكات في بحر الصين الجنوبي

مانيلا - (د ب ا)

قال الرئيس الفلبيني فيرناندو ماركوس جونيور إن بلاده لن تلجأ للقوة أو الترهيب ولكنها "تتبنى موقفا حازما" في ظل الاشتباكات بالقرب من الجزر في بحر الصين الجنوبي، والتي تعد محور نزاع إقليمي مع الصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماركوس قال اليوم الأحد للجنود في القيادة الغربية بإقليم بالاوان، أقرب مساحة برية فلبينية لجزر سبراتلي المتنازع عليها" نحن لا نسعى لإشعال الحروب".

وأضاف" فيما يتعلق بالدفاع عن بلادنا، نحن ملتزمون بطبيعتنا الفلبينية حيث نرغب في تسوية خلافاتنا بصورة سلمية".

ويشار إلى أنه في 17 يونيو الجاري قام مسؤولون بخفر السواحل الصيني بالنزول على قوارب فلبينية مطاطية تقوم بمهمة إعادة إمداد في مركز عسكري في منطقة سكاند توماس شول. واتهمت مانيلا السلطات الصينية بمصادرة أسلحة و ثقب قوارب والاصطدام بسفن، مما أدى لفقدان شخص فلبيني لإصبعه الإبهام.