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رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: الحكومة استخفت بالفلسطينيين واعتقدت أنها أذكى منهم

11:41 ص الأحد 23 يونيو 2024

إيهود أولمرت

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(وكالات)

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، اليوم الأحد، بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بموجب اتفاق يضمن عودة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين داخل القطاع.

وأضاف أولمرت، أن الاتفاق المبرم سيعمل على الحيلولة دون عودة حركة حماس إلى حكم القطاع، وإدارته من قبل قوة دولية.

وقال أولمرت، إن إسرائيل استخفت بالفلسطينيين على مدار عقود، من خلال ترك مشكلتهم دون حل باعتقاد أن الأمور ستكون تحت السيطرة.

وأضاف أولمرت، أن الحكومة الإسرائيلية، اعتقدت أنها أذكى من الفلسطينيين واستهانت بهم، وهو ما تسبب لاحقًا في خلق أزمة ومهاجمة المستوطنات من قبل الفلسطينيين في نهاية المطاف.

وأشار أولمرت إلى الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان، قائلًا إنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية ينسحب بموجبه حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.

إيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل الأسبق الحرب الإسرائيلية قطاع غزة الأسرى الإسرائيليين
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