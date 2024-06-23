لعدم وجود أماكن داخل السجون.. إسرائيل تلغي 20 عملية اعتقال بحق الفلسطينيين

(وكالات)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي اضطرت لإلغاء نحو 20 عملية اعتقال مقررة هذا الأسبوع في مدن الضفة الغربية المحتلة لعدم وجود أماكن داخل المعتقلات.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ حملة اعتقالات على مدن الضفة الغربية، أمس السبت، اعتقلت خلالها 25 فلسطينيًا بينهم أسرى سابقين.

وبذلك ارتفعت إجمالي المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع أحداث الـ7 من أكتوبر إلى 9 آلاف و325 فلسطينيًا، نفذت قوات الاحتلال خلالها عمليات تنكيل واسعة بحق المعتقلين وأسرهم.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن حملات الاعتقالات توزعت على محافظات نابلس ورام الله وطولكرم والخليل وجنين.