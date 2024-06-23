ترامب يقول إنه اختار نائبه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم السبت إنه اختار من سيخوص الانتخابات الرئاسية معه في نوفمبر المقبل في منصب نائب الرئيس، ولكنه لم يفصح لأحد عن هويته.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين في فيلادلفيا بشأن ما إذا كان قد وقع اختياره على من سيكون نائبا للرئيس أجاب ترامب: "في عقلي، نعم". وردا على سؤال عما إذا كان هناك من يعرف هذا الاختيار، قال: "لا، لا أحد يعرف".

وكان ترامب قد سافر إلى فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا للمشاركة في حملته الانتخابية وتوقف أولا في مطعم لشرائح اللحم، حيث استقبله أنصاره وأجاب أيضا على بعض أسئلة الصحفيين.

وسيواجه الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن سلفه -ترامب-في الخامس من نوفمبر المقبل في مسابقة مكررة للانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020، بعد أن حقق كلاهما العدد المطلوب من المندوبين ليتم ترشيحهم كمرشحين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري على التوالي.

وسيخوض بايدن الانتخابات مع نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس، التي تعاني مثله من ضعف في شعبيتها. وترك ترامب التكهنات تسري منذ أشهر بشأن من سيختاره نائبا له.

وقبل رحلته إلى فيلادلفيا، قام ترامب بحشد الأصوات خلال تجمع للمسيحيين الإنجيليين ذوي النفوذ السياسي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفي الوقت ذاته، كان بايدن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد بالقرب من واشنطن للتحضير للمناظرة المتلفزة بينه وبين ترامب المقرر إجراؤها الخميس.

ولن يصبح ترشيح ترامب رسميا حتى انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي بولاية ويسكونسن في يوليو المقبل. ومن المقرر أن يختار الديمقراطيون مرشحهم رسميا في شيكاغو في أغسطس المقبل.