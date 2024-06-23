انقطاع الكهرباء يعطل الرحلات الجوية المغادرة من مطار مانشستر

لندن - (د ب أ)

كرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأحد، أن جميع الرحلات الجوية المغادرة من مطار مانشستر تواجه الإلغاء أو التأخير الشديد جراء مشكلة في إمدادات الكهرباء.

وذكر التقرير أن المطار والعديد من المباني الأخرى تضررت جراء انقطاع الكهرباء في المنطقة المحلية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال متحدث باسم مطار مانشستر، لشبكة سكاي نيوز، إنه من المرجح أن يتم إلغاء عدد "كبير" من الرحلات الجوية اليوم الأحد، وإنه يتعين على المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وأضافت سكاي نيوز، دون أن تذكر مصدرها، أن التيار الكهربائي عاد، لكن الخدمات ستظل متأثرة طوال اليوم مع استئناف العمليات ببطء.