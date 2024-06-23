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BBC

كبار رجال الأعمال في إسرائيل يطالبون بإسقاط حكومة نتنياهو

11:05 ص الأحد 23 يونيو 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

ٌقال رجل الأعمال الإسرائيلي إيال والدمان، اليوم الأحد، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باتت تشكل تهديدًا لإسرائيل، متهمًا الحكومة الحالية بأنها "عدوة للدولة"، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج".

وصرح والدمان، أنه يقوم بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال في إسرائيل من أجل تقديم موعد الانتخابات ، لإسقاط حكومة نتنياهو وانتخاب حكومة جديدة.

وجاءت كلمة والدمان، خلال منتدى يضم أكثر من 200 شخص من كبار قادة الأعمال في إسرائيل، ويدعو إلى عقد انتخابات مبكرة في إسرائيل لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية عميقة.

بنيامين نتنياهو إسرائيل انتخابات
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