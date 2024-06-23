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BBC

فقدان 8 أشخاص جراء انهيار أرضي بوسط الصين

10:18 ص الأحد 23 يونيو 2024

انهيار أرضي

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بكين - (د ب أ)

قالت السلطات المحلية في مقاطعة هونان بوسط الصين إن ثمانية أشخاص فقدوا إثر انهيار أرضي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة"شينخوا" أن الانهيار الأرضي وقع في قرية دوشي بمحافظة شينهوانج ذاتية الحكم لقومية دونج بمدينة هوايهوا، وتم إبلاغ مركز الاستجابة للطوارئ بالمحافظة في حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم، حيث أدى الحادث إلى انهيار أربعة منازل.

وجرى نقل جميع الأشخاص الآخرين الموجودين في الموقع إلى مناطق آمنة، وما زالت أعمال الإنقاذ جارية. وكانت المحافظة قد تعرضت لأمطار غزيرة في الآونة الأخيرة.

انهيار أرضي الصين مقاطعة هونان
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