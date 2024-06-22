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جيش الاحتلال ينفي استهداف منشأة للصليب الأحمر بغزة

10:52 م السبت 22 يونيو 2024

جيش الاحتلال ينفي استهداف منشأة للصليب الأحمر بغزة

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تل أبيب - (د ب أ)

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف منشأة تديرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، في حادث قالت السلطات الصحية بالقطاع والخاضعة لسيطرة حركة حماس إنه أسفر عن استشهاد 24 شخصا على الأقل.

ووفقا لتحقيق أولي، لم يكن هناك هجوم مباشر على منشأة للصليب الأحمر، حسبما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، وأضافت أنه سيواصل التحقيق في الحادث.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد قالت في وقت سابق على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إن مكتب اللجنة في المواصي بالقرب من رفح تضرر من القصف بعد ظهر أمس الجمعة.

وكان المبنى محاطا بمئات المدنيين النازحين الذين يعيشون في خيام، بمن فيهم موظفو اللجنة الدولية، وأضافت اللجنة الدولية أن "إطلاق النار بشكل خطير بالقرب من المنشآت الإنسانية يعرض حياة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني للخطر".

ووفقا للمنظمة، فإن الأطراف المتحاربة على علم بمكان وجود المرافق الإنسانية، وسقطت قذائف من العيار الكبير على بعد أمتار قليلة فقط من المكتب أثناء الحادث.

وادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم السبت إنه يبذل جهودا كبيرة لمنع إلحاق الضرر بعمال ومنشآت المنظمات الدولية في قطاع غزة.

ووفقا للسلطة الصحية التي تسيطر عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية استشهد 24 شخصا على الأقل وأصيب 47 آخرون في الحادث.

وأفاد شهود عيان أن قذائف الدبابات الإسرائيلية أصابت مخيم الخيام على حين غرة، ولا يمكن حاليا التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

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