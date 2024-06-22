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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل "قيادي بارز" في لبنان

09:25 م السبت 22 يونيو 2024

جنوب لبنان

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بيروت/تل أبيب - (د ب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل "إرهابيا بارزا " في لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم السبت: "نفذت طائرة تابعة لسلاح الجو ضربة دقيقة في منطقة البقاع في لبنان من أجل القضاء على أيمن غطمة".

ووصف غطمة بأنه "ناشط إرهابي مركزي مسؤول عن تزويد منظمتي حماس والجماعة الإسلامية (حزب الله) في لبنان بالأسلحة، فضلا عن تطوير البنية التحتية للمقاومة في المنطقة".

وورد في البيان: "تم القضاء على أيمن غطمة بسبب تورطه في الترويج وتنفيذ أنشطة ضد إسرائيل.. وكذلك تورطه في تعزيز الأنشطة ضد المدنيين الإسرائيليين".

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد ذكرت في وقت سابق أن شخصا واحدا استشهد في هجوم إسرائيلي في كيارا في وادي البقاع الغربي، على بعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضحية كان عضوا في الجماعة الإسلامية، ولم تعلق الجماعة المتشددة في البداية، والمنظمة مقربة من حزب الله وحماس وتدعي أنها تدعم قتال جماعة حزب الله الشيعية ضد إسرائيل.

ومنذ بداية حرب غزة، كانت هناك مواجهات عسكرية يومية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله الموالي لإيران وجماعات أخرى في لبنان، وفي الآونة الأخيرة، تصاعد القتال بشكل كبير مع سقوط ضحايا من كلا الجانبين.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الجمعة إلى وقف الأعمال العدائية، وأكد أن خطر انتشار الصراع في الشرق الأوسط "حقيقي".

جنوب لبنان مقتل قيادي الاحتلال الإسرائيلي
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