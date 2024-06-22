فصائل مسلّحة عراقية تستهدف قاعدة أمريكية بجنوب سوريا

وكالات

قالت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، إن فصائل مسلحة عراقية استهدفت قاعدة التنف الأمريكية جنوبي سوريا بالطيران المسير.

من جانبه، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الدفاعات الجوية في قاعدة التنف الأمريكية، تصدت لطائرة مسيرة دخلت أجواء المنطقة من الناحية الشرقية حيث كانت تحاول استهداف القاعدة، مما أدى لتدميرها.

وأوضح المرصد السوري أن الهجوم على القاعدة الأمريكية، يأتي بعد أقل من 24 ساعة من غارات أمريكية استهدفت مواقع فصائل موالية لإيران في منطقة "البوكمال" قرب الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن مقتل 3 مسلحين.