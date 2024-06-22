رئيس الشاباك السابق: نتنياهو الفاشل قادنا إلى أزمة استراتيجية متعددة الأبعاد

وكالات

قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" السابق يوفال ديسكن، اليوم السبت، إن "كل يوم أجد نفسي مصدوما من عجز الحكومة وطريقتها الفاشلة في إدارة الحرب".

وأكد ديسكين، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فاشل وهو الأسوأ في تاريخ البلاد، مضيفا "رئيس الحكومة الفاشل قادنا إلى أزمة استراتيجية متعددة الأبعاد ولا أمان في الداخل".

وأشار ديسكين، إلى أن الأجهزة الإسرائيلية لم تكن أبدا في وضع كهذا فيه ضعف من الناحية العملياتية في الضفة الغربية، مشددا على أن "حكومة نتنياهو الأكثر فشلا في تاريخ دولتنا".

وأوضح ديسكين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخذت قرارات استراتيجية خاطئة أدت إلى السابع من أكتوبر، لافتا إلى أنه يجب إجراء انتخابات مبكرة تفرز حكومة وحدة بدون نتنياهو.

وشدد رئيس الشاباك السابق، على أن إسرائيل تحتاج إلى حكومة لإعادة الأسرى ونزع سلاح غزة وتسليمه لإدارة مدنية وفرض حزام أمني حول القطاع.

وأضاف " نتعرض لتهديد وجودي ونحتاج إلى قيادة جديدة تبدأ في إصلاح الأضرار فورا"، مشيرا إلى أن "شبح إيران يهددنا وتطوقنا مع حلفائها بحزام ناري".

ونوّه ديسكين إلى أنه يجب أن تكون هناك مساواة في تحمل عبء الخدمة العسكرية في إسرائيل.