بعد استخدام فلسطيني "درع بشري".. جيش الاحتلال: لا يتماشى مع أوامرنا ونحقق بالأمر

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على استخدام فلسطيني درعا بشريا بجنين في الضفة الغربية، اليوم السبت، إن السلوك الذي يظهر في الفيديو لا يتماشى مع أوامر الجيش وما هو متوقع من جنوده.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، على أن ربط الجريح الفلسطيني بالمركبة يمثل انتهاكا للإجراءات المتبعة لديه، مشيرا إلى أنه جاري التحقيق في الواقعة.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد المصابين الفلسطينيين "درعا بشريا" خلال تنفيذ عملية اقتحام بالضفة الغربية.

وقام جنود الاحتلال الإسرائيلي بربط الجريح الفلسطيني أعلى مقدمة مدرعة في طليعة رتل عسكري خلال تجوله بأحد الأحياء السكنية في الضفة الغربية.