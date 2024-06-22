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BBC

"حققتا إصابات مباشرة".. الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أمريكية وسفينة تجارية

06:34 م السبت 22 يونيو 2024

الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية

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وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، اليوم السبت، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينة وحاملة طائرات أمريكية في البحر العربي وشمالي البحر الأحمر.

وأشار سريع إلى أن الجماعة، نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "ترانس ورلد نافيجيتور" في البحر العربي بصواريخ باليستية، موضحا أن الاستهداف جاء بعد أن انتهكت الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وكشف سريع، عن استهداف لحاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" شمالي البحر الأحمر بصواريخ بالستية ومجنحة، مؤكدا أن العمليتين العسكريتين حققتا إصابات مباشرة.

وشدد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، على أن الجماعة الموالية لإيران ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، مضيفا "لن نتردد في استهداف القطع الحربية الأجنبية المعادية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان على بلدنا".

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