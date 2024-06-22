تحسبًا لتدهور الأوضاع الأمنية.. الكويت تبدأ في إجلاء مواطنيها من لبنان

الكويت - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيى أن وزارة الخارجية تحركت "لإجلاء مواطنينا من لبنان، تحسباً لأي تدهور في الأوضاع في لبنان وفق المعطيات الموجودة".

ونقلت صحيفة النهار الكويتية اليوم السبت عن اليحيى القول "اتفقنا مع الخطوط الجوية الكويتية لرفع عدد رحلاتها إلى لبنان ونتابع الأمر من خلال غرفة عمليات".

وتابع: "خياراتنا ستكون ضئيلة في حال تم إغلاق مطار بيروت، وبالتالي سنلجأ للبحر، وهذا ما جعلنا نعلن عن عملية الإجلاء المبكرة".

وأضاف: "أعلنا عن إجلاء من يرغب في العودة؛ حماية لمواطنينا من أي خطر في حال تدهور الأوضاع هناك، فخياراتنا في الإجلاء قليلة لضيق الحدود المتاحة لنا".

وكانت وزارة الخارجية دعت المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن، وعدم السفر في الوقت الحالي إليه.