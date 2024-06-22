تحسبًا لتصعيد إسرائيلي مع حزب الله.. البنتاجون تسيّر حاملتي طائرات للشرق الأوسط

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، اليوم السبت، إن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس دوايت أيزنهاور" تغادر البحر الأحمر متجهة إلى البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت البنتاجون، إلى أنه من المقرر أن تتوجه حاملة طائرات أخرى موجودة في المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط لمواصلة المهمة الأمريكية في المنطقة.

وفي سياق متصل، قالت "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن حاملة الطائرات "أيزنهاور" في طريقها إلى شرق المتوسط في مهمة تقضي بدعم أي عمليات عسكرية قد تفرضها التطورات بين لبنان وإسرائيل.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن حاملة الطائرات "روزفلت" الموجودة الآن في منطقة شرق آسيا ستتجه إلى منطقة عمليات البحر الأحمر.