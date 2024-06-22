قطر وإسبانيا تدعوان في بيان مشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة

وكالات

أشاد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، بقرار الحكومة الإسبانية الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء القطرية "قنا" في بيان.

وأشارت "قنا" إلى أن وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أشاد بجهود دولة قطر من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة.

وأوضحت، أن قطر وإسبانيا تجددان التزامهما بتحقيق سلام عادل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق الأمن المتبادل مع إسرائيل.

ودعا بيان مشترك قطري إسباني إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.