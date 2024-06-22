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BBC

قطر وإسبانيا تدعوان في بيان مشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة

05:15 م السبت 22 يونيو 2024

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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وكالات

أشاد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، بقرار الحكومة الإسبانية الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء القطرية "قنا" في بيان.

وأشارت "قنا" إلى أن وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أشاد بجهود دولة قطر من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة.

وأوضحت، أن قطر وإسبانيا تجددان التزامهما بتحقيق سلام عادل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق الأمن المتبادل مع إسرائيل.

ودعا بيان مشترك قطري إسباني إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

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