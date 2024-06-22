بريطانيا.. وزير الداخلية يتهم رئيس "حزب الإصلاح" بترديد مبررات بوتين لغزو أوكرانيا

لندن - (د ب أ)

اتهم وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي رئيس حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج بـ"ترديد المبررات البشعة للغزو الوحشي لأوكرانيا".

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) بأن كليفرلي أدلى بهذا الاتهام بعدما قال فاراج "نحن من أثار هذه الحرب"، حيث ربط بين توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي في العقود الأخيرة والصراع في شرق أوروبا.

وخلال ظهوره على قناة "بي بي سي ون" البريطانية أمس الجمعة، واجه فاراج أسئلة بشأن رأيه في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورد فاراج: "لقد قلت إنني أكرهه كشخص ولكنني معجب به كسياسي لأنه تمكن من السيطرة على إدارة روسيا".

وشغل بوتين منصب الرئيس، أو رئيس الوزراء، في روسيا بشكل متواصل منذ 1999.

وقال فاراج، الذي كان عضوا بالبرلمان الأوروبي: "حسنا سوف أقول لكم ما لا تعلمونه، لقد وقفت في البرلمان الأوروبي في عام 2014 وأذكركم بما قلته من أنه ستكون هناك حرب في أوكرانيا، لماذا قلت ذلك؟ لقد كان واضحا لي أن التوسع الشرقي للناتو والاتحاد الأوروبي كان يعطي هذا الرجل سببا ليقول لشعبه الروسي: إنهم قادمون لنا مجددا، وإلى الذهاب للحرب".

وأضاف أنه أدلي بتصريحات مماثلة "منذ تسعينيات القرن الماضي، منذ سقوط جدار (برلين)"، وأضاف "انتظروا لحظة، نحن من أثار هذه الحرب".