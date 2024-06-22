عسكريون أمريكيون يدرسون ترك الخدمة احتجاجًا على دعم بلادهم لإسرائيل

وكالات

قالت شبكة "إن بي سي"، اليوم السبت، إن عسكريين أمريكيين يسعون للحصول على وضعية دراسة حالة لترك الخدمة احتجاجا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

وأكد طياران أمريكيان اثنان، أنه لم يعد بإمكانهما تجاهل دور الإدارة الأمريكية بدعم إسرائيل في الحرب على غزة، مشددين على أن هجوم إسرائيل على غزة إبادة جماعية، موضحين أن "مشاهد الحرب تؤثر علينا وعلى من يفكر بالطريقة نفسها".

وأشار الطياران في تصريحاتهم للشبكة الأمريكية، إلى أنه "لم يعد بإمكاننا الاستمرار بضمير حي في خدمة إدارة تنتهك القانون الأمريكي والدولي".

كانت صحيفة واشنطن بوست أفادت، مساء أمس الجمعة، باستقالة أندرو ميلر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية من منصبه.

وقالت مصادر للجزيرة، إن ميلر كان يعتزم الاستقالة منذ فترة على خلفية موقف الإدارة الأمريكية من حرب غزة، موضحة أن ميلر كان يأمل تحولا ملموسا في موقف إدارة بايدن وسعى لاعتدال السياسات من داخل الحكومة.

وتابعت المصادر، أن قرار ميلر عززه الموقف من هجوم رفح وإخفاق إدارة بايدن في معالجة موقف نتنياهو المتعنت، قائلة: "ميلر قدم أسبابا عائلية مبررا لخروجه من منصبه وتقديم استقالته".

وأكملت: "ميلر هو أعلى مسؤول في الدبلوماسية الأمريكية على اتصال بسياسة الحرب يستقيل من منصبه".