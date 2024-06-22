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الاتحاد الأفريقي يوافق على تشكيل قوة جديدة للقتال ضد المسلحين في الصومال

02:15 م السبت 22 يونيو 2024

الاتحاد الأفريقي يوافق على تشكيل قوة جديدة للقتال

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نيروبي-(د ب أ)

وافق الاتحاد الأفريقي على تشكيل بعثة جديدة لتحل محل بعثة قوامها 13 ألف فرد من المقرر أن تغادر الصومال بحلول نهاية العام، وسط مخاوف من تصاعد نفوذ مسلحي القاعدة في البلاد. ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، من المقرر أن تغادر القوات الصومال بحلول نهاية ديسمبر.

وهذه القوات، التي تنتمي لكينيا وأوغندا وإثيوبيا وبوروندي وجيبتوني، هي جزء من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وقد حاربت حركة الشباب المتشددة منذ عام 2006.

وفي حين سعت مقديشو للسيطرة على استراتيجيتها الدفاعية، قال الاتحاد الأفريقي إن الصومال طلبت دخول بعثة جديدة حيز التنفيذ اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل، من أجل "مزيد من إضعاف الشباب"، إلى جانب ضمان "انتقال منظم للمسؤوليات الأمنية للسلطات الصومالية".

الاتحاد الأفريقي الصومال حركة الشباب المتشددة
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