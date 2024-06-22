العثور على طائرة مسيرة صينية الصنع شمال الهند

البنجاب- (د ب أ)

أعلن متحدث باسم قوة أمن الحدود اليوم السبت عن العثور على طائرة مسيرة صينية الصنع في حقل في منطقة تارن تاران في ولاية البنجاب قرب الحدود الهندية الباكستانية .

وأضاف المتحدث أن قوة أمن الحدود وأفراد شرطة البنجاب عثروا على المسيرة قرب قرية نووروالا خلال عملية تفتيش أمس الجمعة،بحسب وكالة "برس ترست أوف إنديا"الهندية.

وأضاف المتحدث أن المسيرة صينية الصنع من طراز دي جي أي مافيك 3.

يشار إلى أن العلاقات بين الصين والهند متوترة منذ نشوب نزاع إقليمي بين الدولتين في صورة سلسلة من الاشتباكات عبر الحدود البرية في 2020 التي أودت بحياة 20 هنديًا على الأقل وقتل عدد غير معلوم من الجنود الصينيين.