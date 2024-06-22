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BBC

مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية

12:50 م السبت 22 يونيو 2024

جيش الأحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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رام الله- (د ب أ)

قُتل مستوطن إسرائيلي، صباح اليوم السبت، في عملية إطلاق نار بمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن مركبة تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار خلال دخولها إلى مدينة قلقيلية، وقد وثقت كاميرات هواتف المواطنين إصابة الإسرائيلي في الرأس وبجراح خطيرة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وقد عملت طواقم الإسعاف الفلسطينية على نقله الى أحد مستشفيات المدينة ليعلن عن وفاته متأثرًا بجراحه الحرجة.

وعقب ذلك اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة برفقتها مركبة إسعاف لمعاينة مكان الحادث، فيما كانت النيران تشتعل في مركبة الاسرائيلي القتيل، وفق رواية صفا.

وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد فقط على اغتيال قوات الاحتلال الخاصة مقاومين اثنين في منطقة السوق في مدينة قلقيلية واحتجاز جثمانيهما. بحسب صفا

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