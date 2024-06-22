المقاومة العراقية تعلن مقتل أحد عناصرها في قصف للحدود مع سوريا

دمشق/بيروت- (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مقتل أحد عناصرها في قصف استهدف سيارته بمنطقة البوكمال على الحدود مع سوريا، ليلة أمس الجمعة، بحسب موقع السومرية نيوز الإخباري العراقي.

وكشفت تقارير سورية محلية أن القصف طال شاحنة تحمل صواريخ مضادة للطيران ومواد غذائية وشاحنة أخرى محملة بطائرات مسيرة مفككة الى قطع.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن طائرات مجهولة ضربت في وقت متأخر من مساء الجمعة أهدافا بالقرب من الحدود السورية العراقية.

وأشار المرصد، ومقره بريطانيا، إلى انفجار ضخم، وقال إنه سمع صوت تحليق طائرات في الوقت نفسه في بلدة السكرية بريف البوكمال، على الحدود السورية العراقية.

وأفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور في وقت سابق، بأن قصفا جويا أمريكيا استهدف قافلة سيارات في بلدة السكرية على الحدود السورية العراقية.

وقالت المصادر إن النيران اندلعت في عدد من السيارات كما سُمع دوي انفجارات في المكان.