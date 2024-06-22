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BBC

الأونروا: أكثر من 76% من مدارس غزة بحاجة لإعادة بناء

10:47 ص السبت 22 يونيو 2024

أونروا

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وكالات

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن أكثر من 76% من مدارس قطاع غزة بحاجة إلى إعادة بناء أو تأهيل بشكل كبير لتتمكن من العمل مجددا.

وقالت الأونروا -في منشور عبر منصة إكس- إنه "في غزة يحتاج أكثر من 76% من المدارس إلى إعادة البناء أو تأهيل كبير، كي تتمكن من العمل مرة أخرى، وفقا لمجموعة التعليم العالمية".

وشددت على أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، مطالبة بوقف إطلاق النار فورا في هذا القطاع الفلسطيني المحاصر.

أونروا الأمم المتحدة قطاع غزة طوفان الأقصى
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