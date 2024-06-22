فيديو| اشتباكات مسلحة بجنين وأنباء عن إصابة فلسطينيين بجروح
10:39 ص السبت 22 يونيو 2024
وكالات
أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات مسلحة بعد اكتشاف وحدات خاصة إسرائيلية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
وأوضح أن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى حي الجابريات في جنين، وسط أنباء عن إصابة فلسطينيين بجروح.
تغطية صحفية: جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو جنين pic.twitter.com/FfAG374TqM— قناة القدس (@livequds) June 22, 2024
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