فيديو| اشتباكات مسلحة بجنين وأنباء عن إصابة فلسطينيين بجروح

وكالات

أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات مسلحة بعد اكتشاف وحدات خاصة إسرائيلية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وأوضح أن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى حي الجابريات في جنين، وسط أنباء عن إصابة فلسطينيين بجروح.