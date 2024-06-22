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BBC

فيديو| اشتباكات مسلحة بجنين وأنباء عن إصابة فلسطينيين بجروح

10:39 ص السبت 22 يونيو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات مسلحة بعد اكتشاف وحدات خاصة إسرائيلية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وأوضح أن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى حي الجابريات في جنين، وسط أنباء عن إصابة فلسطينيين بجروح.

مخيم جنين قوات الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي وحدات خاصة إسرائيلية الضفة الغربية
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