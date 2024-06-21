لنهاية الصيف.. تقصير مدة خطبة وصلاة الجمعة في الحرمين

(د ب أ)

ثمن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، صدور التوجيه بتخفيف وتقصير مدة خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين، لتكون في حدود ١٥ دقيقة، وبتأخير الأذان الأول لتكون المدة بينه وبين الأذان الثاني ١٠ دقائق؛ ابتداءً من خطبة اليوم الجمعة وحتى نهاية فصل الصيف.

وقال السديس إن التوجيه يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده " على صحة وراحة وسلامة ضيوف الرحمن، والتيسير ودفع المشقة عنهم وعن المصلين الذين يشهدون الجمعة بالحرمين الشريفين".

وأشاد "بدور المملكة العربية السعودية وعلاقتها الوطيدة بمراعاة الإنسان وسلامته وحماية النفس البشرية من التعرض للأذى أيًا كان نوعه، وعلى هذا المبدأ الإنساني والإحساس بأمانة المسؤولية تجاه ضيوف الرحمن والمصلين وسلامتهم".

من جهته قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، إن ما يجري اليوم من اختصارٍ للخطبة وتخفيف للصلاة يأتي مراعاةً للزحام وحرارة الأجواء وتيسيرًا على المصلين.

تجدر الإشارة إلى أن منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشهد حاليا زحاما شديدا يجعل كثيرا من المصلين معرضين لحرارة الشمس الشديدة بشكل مباشر.

وقد جعلت المملكة حفظ النفس وصيانتها وحمايتها من مبادئها السياسية الأساسية، وهو ينطلق من مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة وضرورياتها الخمس.