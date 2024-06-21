إعلان

BBC

وزير الأمن السابق: لم نمر في أزمة كهذه منذ قيام إسرائيل

09:34 م الجمعة 21 يونيو 2024

موشيه يعلون

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات
نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن وزير الأمن السابق موشيه يعلون قوله، إنه لم يرى في أزمة كهذه منذ قيام إسرائيل ونحن بالواقع بلا قيادة.
كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن جيش الاحتلال يزعم الاستعداد للإعلان عن هزيمة الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعد انتهاء معركة رفح.
وأضافت هيئة البث، أن الإعلان الإسرائيلي المتوقع يأتي وسط احتمالات توسيع المواجهة مع حزب الله في لبنان.
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إن ما جرى في 7 أكتوبر شكل زلزال ضرب أسس الكيان الصهيوني ودفع أمريكا للقدوم بشكل سريع لإنقاذ الاحتلال وخاصة الجيش الإسرائيلي.
وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس، أن معركة طوفان الأقصى أعادت القضية الفلسطينية على رأس الأولويات في الساحة الدولية.

موشيه يعلون طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: جيش الاحتلال يستعد لبدء المرحلة الثالثة من الحرب بغزة

إعلان

إعلان

أول تعليق من "العليا للحج" بشأن أزمة تأشيرات حج الزيارة
استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة
إحباط وخسارة.. لماذا استقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي من منصبه؟