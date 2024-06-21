السلطات الألمانية تعتقل ثلاثة جواسيس أجانب مشتبه بهم

( د ب أ )

كشف ممثلو الادعاء في ألمانيا، عن احتجاز ثلاثة عملاء مشتبه بهم يعملون لصالح وكالة استخبارات أجنبية، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وأفاد مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، الذي كشف عن الاعتقالات علنا لأول مرة اليوم الجمعة، أنه جرى القبض على العملاء الأجانب المشتبه بهم في فرانكفورت أمس الأول الأربعاء.

وقال المكتب إن العملاء مثلوا أمس الخميس أمام أحد القضاء الذي أكد ضرورة استمرار احتجازهم.

وأضاف مكتب المدعي العام أن "المتهمين الثلاثة كانوا في زيارة لألمانيا لحساب جهاز استخبارات أجنبي من أجل جمع معلومات عن شخص من أوكرانيا يقيم هنا في ألمانيا."

وقال ممثلو الادعاء إنه مازال من غير المعروف على وجه التحديد جهاز الاستخبارات الأجنبي الذي كانوا يعملون لحسابه.

وأفاد مكتب المدعي العام الاتحادي بإن العملاء المشتبه بهم هم مواطن أوكراني ومواطن أرميني ومواطن روسي. وتوجد "شبهات قوية" بأنهم يعملون لصالح جهاز استخبارات أجنبي.

وشملت مهمتهم، حسبما تشير المزاعم، جمع معلومات عن شخص أوكراني مقيم في ألمانيا.

وذكر مكتب المدعي العام الاتحادي أن العملاء الثلاثة شوهدوا، أمس الأول الأربعاء، وهم يستكشفون مقهى في فرانكفورت حيث كان من المتوقع وصول الشخص المستهدف.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن الاعتقالات تمت بناء على عمليات مراقبة وليس بلاغات ومعلومات سرية، وهو ما يحدث غالبا في مثل هذه السيناريوهات. وهذا الحادث لا يمثل حادثة منفردة، فقد تعامل المدعون الألمان مؤخرا مع العديد من قضايا التجسس.

وتعد ألمانيا هدفا مهما لأنشطة التجسس نظرا لدورها البارز في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومنظمات دولية أخرى.